Adidas'tan Paris 2024 Olimpiyatları için Türkiye'ye özel koleksiyon
Adidas, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için Türkiye'ye özel koleksiyon tasarladı.
Ankara
Olimpiyatlarda Türkiye'nin resmi spor malzemeleri tedarikçisi Adidas, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların giyeceği özel bir koleksiyon hazırladı.
Koleksiyonun Paris'teki tanıtım etkinliğine olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Neslihan Arın, Sümeyye Boyacı, Kuzey Tuncelli, Merve Cansu Demir, Özkan Baltacı, Ecem Güzel, Kaan Aykutsun, Özlem Becerek, Yusuf Fehmi Genç ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komite yetkilileri katıldı.
Türkiye için hazırlanan koleksiyon, Türk bayrağından ilham alınan kırmızı ve beyaz renklerin yanı sıra somon rengiyle dinamikleşirken, koleksiyonda hedeflenen en yüksek altın madalya sayısını simgeleyen detaylar kullanıldı.
Adidas, sade ve modern bir tasarıma sahip Türkiye'ye özel koleksiyonuyla sporcuların giyerken gurur duyacakları özel bir tasarım oluşturmayı hedefledi.
Olimpiyat ateşi ve Türk bayrağının dalgalanmasının yansıtıldığı 24 parçalık koleksiyonda kullanılan malzemeler, sporcu konforunu ön plana alarak seçildi.
Koleksiyon üzerindeki 'Türkiye' ise yeni bir yazı tipiyle yazıldı.
Türkiye'nin olimpiyatlara katılışının 100. yılını kutlamak için de altın süslemeli ve özel dokuma rozetli bir kutlama tişörtü de koleksiyona eklendi.
Bakan Bak: "Gurur verici"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların şıklıklarıyla da adlarından söz ettireceklerini söyledi.
Bakan Bak, "Sporcularımız, sadece başarıları ve centilmenlikleriyle değil şıklıklarıyla da adından söz ettirecek. Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkeye özel tasarım yapılması bizim için gurur vericidir. Ulusal değerlerimizin ön planda tutulduğu, milli sporcularımızın konforunun düşünüldüğü Türkiye özel koleksiyonunun ortaya çıkış sürecinde ve üretilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na 100 günden az bir zaman kaldı, hazırlıklarımız sürüyor. Yeni başarı hikayeleri yazacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Adidas Tasarım Direktörü Jacqueline King ise "Bir sporcu için tasarım yapmanın ne anlama geldiğini, sporun kapsayıcılığı ve çeşitliliğini sergileyen bir turnuvadan daha iyi gösteren başka bir şey olmadığına inanıyorum. Baskılar arttığında, sporcunun en iyi performansını sergilemesini destekleme hedefinin yanı sıra bu koleksiyon, sporcuları kendi ulusal kimliklerinden ilham alan tasarımlar aracılığıyla gururlandırmayı amaçlıyor. Sadeliği temel alan formalarda, bu değerleri ve sporcuların beklentilerini bir araya getirerek şık ve modern bir koleksiyon ortaya çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.
Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay da Türkiye özel koleksiyonu için "2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye için oldukça önemli. Bu sene Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100. yılı ve 1924'te yine Paris'te olimpiyat maceramız başlamıştı. Bu kadar önemli bir yılı daha da anlamlı kılmak için Adidas olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Türkiye'ye özel bir koleksiyon tasarladık. Bu koleksiyonu ilk defa birlikte gördük. 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda olimpik ve paralimpik sporcularımız madalya alırken bu eşsiz koleksiyon ile onların yanında olacağız. Hem olimpik hem paralimpik tüm sporcularımıza da Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Büyük bir heyecanla onları takip edeceğiz ve destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise "Cumhuriyet tarihinde katıldığımız ilk olimpiyat oyunları olan Paris 1924'ten tam 100 yıl sonra, aynı yerde, aynı heyecanla tekrar Paris 2024'te olmak ülkemizin spor tarihi için de unutulmaz olacak. Sporcularımızın uzun yıllarını adadıkları ve bizim de tüm kalbimizle onlara destek verdiğimiz dünyanın en büyük spor organizasyonu için tüm sporcularımızın ülkemiz için özel olarak hazırlanan koleksiyondan oluşan kıyafetler giymeleri ülkemiz için gurur verici. Bize bu gururu yaşatan Adidas'a tüm süreç boyunca destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu koleksiyon sporcularımıza ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır. Sporcularımızı kendileri için özel üretilen kıyafetler ile madalya kürsüsünde görmeyi gönülden temenni ediyorum." diye konuştu.