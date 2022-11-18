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A Milli Futbol Takımı, Çekya ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Stadı’nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

Ercan Çakar   | 18.11.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.

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