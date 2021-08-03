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Spor, Tokyo 2020

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale çıkmak için yarın Güney Kore'yle karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın sabaha karşı çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 03.08.2021
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale çıkmak için yarın Güney Kore'yle karşılaşacak

Tokyo

Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak.

B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.

Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.

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