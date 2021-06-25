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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 25.06.2021
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

Ankara

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları" üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda ABD ve Brezilya bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi 4 takımı arasında yer almayı başaran milliler, organizasyonun ilk turunda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak finallere yükseldi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük elde etti.

Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak tebrik etti.

Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanstan dolayı milli voleybolcuları kutlayan bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 öncesinde önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

İtalya’da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan milli takımı kutlayan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

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