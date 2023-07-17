A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Ankara
Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu. Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti. Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.
İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı. Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.
Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı. Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Organizasyonda bronz madalya Polonya'nın oldu
Polonya ile ABD, Milletler Ligi'nde bronz madalya müsabakasında karşılaştı.
Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.
Polonya, organizasyon tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.
"Filenin Sultanları" kupayı aldı
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı.
Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı.
Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
Melisa Vargas "en değerli oyuncu" seçildi
Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.
Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.
Bakan Bak, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları"nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, TVF Başkanı Üstündağ'la telefonda görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Bak, telefonda yaptığı konuşmada, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Bak, "Müthiş bir mücadele oldu. Vargas, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in oyunu, diğer oyuncuların katkısı müthişti. Oyuncularımız bize harika bir gece yaşattılar. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
"Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik." dedi.
Üstündağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok emek vererek bu ülkeye layık olmaya çalıştıklarını ifade etti.
Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Türkiye'nin 100. yılında bu kupayı kazandık. Milletler Ligi'nin şampiyonluğunun yanı sıra dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldik. Bu kolay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek." diye konuştu.
Kupayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere armağan eden Üstündağ, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: "Çok iyi bir iş çıkardık"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de şampiyon oldukları için çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Her başantrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü. Federasyonumuz çok iyi. Şu an bu şampiyonluğu kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesini yaptı.
A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise şampiyonluktan dolayı kendisini rüyada gibi hissettiğine dikkati çekerek, "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Yılların emeği var. Bu tarihi yazan ekibin arasında bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.
TFF, A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı içtenlikle kutlarız. Beşinci kez düzenlenen organizasyonda 2018 yılındaki gümüş, 2021 yılındaki bronzdan sonra bu kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'na ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz."
TBF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu nedeniyle tebrik mesajı yayımladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyon tarafından yayımlanan mesajda, "2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.