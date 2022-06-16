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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı

Brezilya: 3 - Türkiye: 1

Süha Gür   | 16.06.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı Fotoğraf: Mateus Bonomi/AA

İstanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

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