A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı
Brezilya: 3 - Türkiye: 1
İstanbul
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.
Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.