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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-0 yenildi

Ankara

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

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