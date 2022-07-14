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Türkiye'nin FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri Çeyrek final mücadelesindeki Tayland maçının ardından Ankara Spor Salonu karma alandan yayındayız.
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

Emrah Oktay   | 14.07.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi Fotoğraf: Muhammed Yaylalı / AA

İstanbul
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

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