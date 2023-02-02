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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

Muhammed Boztepe   | 02.02.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Giuliani oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımızda bugün itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Daha önce ülkemizde başarıyla görev yapan İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'yi Filenin Efeleri'nin başına getirdik. Giuliani elde ettiği başarılarla kendisini ispatlamış bir antrenör. Erkek Milli Takımımız için doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Türk voleybolu için hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyorum."


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