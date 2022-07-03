Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,064.80
BTC/USDT
19,147.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Organizasyonun üçüncü gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu.

Salih Baran   | 03.07.2022
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı Fotoğraf: Salih Baran - AA

Edirne

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.

Organizasyonun üçüncü gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu.

Deste küçük boy güreşiyle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban öğlen saatlerinde çeyrek final karşılaşması için er meydanına çıkacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Soylu: Batı Karadeniz'deki selin maliyeti 4,2 milyar
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

Başpehlivanlık ilk gün sonuçlarıyla son yılların en farklı Kırkpınar'ı yaşandı

661.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 27 başpehlivan üst tura yükseldi

661.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 27 başpehlivan üst tura yükseldi
Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor