Dolar
32.57
Euro
34.83
Altın
2,323.70
ETH/USDT
3,233.60
BTC/USDT
66,586.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti
logo
Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 3. etabını, Polti Kometa takımının İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Muğla

Turun 3. etabı, uzunluğu 156'dan 147,4 kilometreye düşürülen Fethiye ile Marmaris arasındaki parkurda düzenlendi. İki adet 3. kategori tırmanış haricinde genellikle düz yollardan geçen etaba 171 sporcu katıldı.

Toplu finişe sahne olan etabın sonunda Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi arasında büyük çekişme yaşandı.

Van Poppel bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak son metrelerde Lonardi'yi bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle sprintten diskalifiye edildi.

Bu kararla Lonardi 3 saat 24 dakika 57 saniyelik derecesiyle VF Group-Bardiani CSF-Faizane'den Enrico Zanoncello ve Astana Kazakistan takımından Max Kanter'in önünde birinci oldu.

Lonardi böylece 11 saat 4 dakika 17 saniyeyle "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi. İtalyan sporcu ayrıca sprint klasmanındaki liderliğini de sürdürdü.

Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, günü puansız kapatmasına rağmen tırmanış klasmanı liderine verilen "kırmızı mayo"yu korudu.

Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanın zirvesinde yer aldı.

Lonardi: Mutluyum ancak finiş çizgisinden kollarım havada geçmeyi tercih ederdim

Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lonardi, Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile yaşadığı temas ve rakibinin sprintten diskalifiye edilmesi hakkında "Geldiğimizden beri kazanmaya çalışıyoruz. İki gün, iki güzel derece aldıktan sonra 3. gün kazandık. Finişe 400 metre kala sprint başladı. Ben de Van Poppel'in hava koridoruna girdim. Kendimi iyi hissediyordum. Van Poppel beni bloke etti. Hakemler de bunu onayladı. Bu sonuç daha adil oldu. Önümü kesmeden önce kazanacağımı hissetmiştim. İlk amacımız bir etap galibiyetiydi. Mutluyum ancak finiş çizgisinden kollarım havada geçmeyi tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

Genel klasman liderliğine de yükselen Lonardi, İtalya Bisiklet Turu öncesi form durumunun iyi olduğunu ve orada da başarılı olmayı ümit ettiğini dile getirdi.

23 Nisan kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen 3. etabın başlangıç alanında, kutlamalar çerçevesinde Fethiye'de bulunan 13 ülkeden halk oyunları ekipleri yerlerini aldı.

Bitiş noktasında ise Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın güvenli bisiklet eğitiminin yanı sıra Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibi ve artistik bisikletçi Viola Brand'in gösterileri de gerçekleşti.

Ödül töreni sonrasında da TUR'un 59. yılı dolayısıyla 9-12 yaş aralığındaki 59 çocuğa bisiklet hediye edildi.

TUR 2024'te yarın

Yarışa, yarın Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik 4. etapla devam edilecek. Startı saat 12.45'te Ulusal Egemenlik Caddesi'nden verilecek etap, Avenue Bodrum AVM'nin önünde tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Almanya Cumhurbaşkan Steinmeier Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu
Kastamonu'da ormanlık alanda ölü bulunan taksi şoförünün cenazesi defnedildi
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı

Benzer haberler

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kanter oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etabın galibi Jakobsen oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Pedallar 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

Pedallar 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek
Elektrikli bisiklete küresel talep artıyor

Elektrikli bisiklete küresel talep artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet