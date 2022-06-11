5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün
İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün başladı.
İstanbul
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirilecek.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.
Fotoğraf: Arife Karakum/AA
Başta Türki cumhuriyetler olmak üzere çeşitli ülkelerin geleneksel ürünleri tanıtıldı
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla çeşitli ülkelerin kurduğu stantlar, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.
Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, Sudan, Tunus, Cezayir, Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun ve Gürcistan'ın geleneksel el yapımı ürünlerinin tanıtımı yapıldı.
Festivali katılan vatandaşlar Özbek ekmeği ile Bosna Hersek standındaki kulpsuz fincanlar ile kahve değirmenlerini ilgiyle inceledi.
Aynı zamanda yöresel yiyeceklerin tadımının da yapıldığı alanda en çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.