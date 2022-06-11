Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
28,748.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
logo
Spor

5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün

İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 11.06.2022
5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.


Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Başta Türki cumhuriyetler olmak üzere çeşitli ülkelerin geleneksel ürünleri tanıtıldı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla çeşitli ülkelerin kurduğu stantlar, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.

Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, Sudan, Tunus, Cezayir, Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun ve Gürcistan'ın geleneksel el yapımı ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Festivali katılan vatandaşlar Özbek ekmeği ile Bosna Hersek standındaki kulpsuz fincanlar ile kahve değirmenlerini ilgiyle inceledi.

Aynı zamanda yöresel yiyeceklerin tadımının da yapıldığı alanda en çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Çavuşoğlu: İtalya'da kaybolan helikopterin düştüğü bölge bulundu

Benzer haberler

5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün

5. Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün

Emine Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

5. Etnospor Kültür Festivalinde 20 ülkenin mutfağından örnekler tanıtıldı

5. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün

5. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı: İki yıllık özlemi güzel bir başlangıçla unuttuk

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı: İki yıllık özlemi güzel bir başlangıçla unuttuk
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali'nde hedef çocukların iyi vakit geçirmesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali'nde hedef çocukların iyi vakit geçirmesi