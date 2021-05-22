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Spor

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş, iki bronz madalya

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Adem Burak Uzun gümüş, Erkan Ergen ve Fatih Bozkurt bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.05.2021
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir gümüş, iki bronz madalya

Ankara

Başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Azerbaycanlı Zaur Aliyev ile karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Azerbaycanlı güreşçi son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu olurken, Adem Burak Uzun gümüş madalya aldı.

Türkiye'yi 77 kiloda temsil eden Erkan Ergen, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Mikita Kazakou'yu 7-2 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

130 kiloda mücadele eden Fatih Bozkurt da İsviçreli Delian Hossein Alishahi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

63 kiloda Abdülkadir Saydam, Belaruslu Aliaksandr Pechurenka, 87 kiloda da Muhitdin Sarıçiçek, Macar Istvan Takacs ile yaptığı bronz madalya karşılaşmalarını kaybetti ve 5. oldu.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğindeki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın sona erecek.

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