Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı yarın başlayacak

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek EuroBasket 2025'in ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak.

Emre Doğan  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı yarın başlayacak

Riga

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), yarın başlayacak.

42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak.

Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya'nın başkenti Riga'da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya'nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak.

Organizasyonda son 16 turu ve final aşamalarına ise Riga ev sahipliği yapacak.

    Gruplar

    EuroBasket 2025'te A, B, C ve D Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

    A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

    B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

    C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

    D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

    İlk maçlar

    2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlar, A ve B gruplarında yarın, C ile D gruplarında ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

    Turnuvada 26. kez mücadele edecek Türkiye, A Grubu'ndaki ilk müsabakasını yarın 18.00'de Letonya ile yapacak.

    EuroBasket 2025'te ilk maçların programı şöyle:

    Yarın

    B Grubu (Tampere):

    13.30 Büyük Britanya-Litvanya (Tampere Deck Arena)

    16.30 Karadağ-Almanya (Tampere Deck Arena)

    20.30 İsveç-Finlandiya (Tampere Deck Arena)

    A Grubu:

    14.45 Çekya-Portekiz (Arena Riga)

    18.00 Letonya-Türkiye (Arena Riga)

    21.15 Sırbistan-Estonya (Arena Riga)

    28 Ağustos Perşembe

    C Grubu:

    15.00 Gürcistan-İspanya (Spyros Kyprianou Arena)

    18.15 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi (Spyros Kyprianou Arena)

    21.30 Yunanistan-İtalya (Spyros Kyprianou Arena)

    D Grubu:

    14.00 İsrail-İzlanda (Spodek Arena)

    17.00 Belçika-Fransa (Spodek Arena)

    20.30 Slovenya-Polonya (Spodek Arena)

    Turnuva formatı

    2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

    27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

    Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

    C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

    Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

    Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

