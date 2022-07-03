Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,058.90
BTC/USDT
19,204.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu

Ankara

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.

Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.

Yarışı ,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valiliği 5-31 Temmuz'da ormanlık alanlara girişleri yasakladı

Benzer haberler

19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu

19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu

19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm ve yüzmede altın madalya

Kadın Voleybol Milli Takımı namağlup finalde

19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı
Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı
Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit altın madalya kazandı

Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit altın madalya kazandı