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Spor

18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

Türkiye'nin her bölgesinden 400'ü aşkın pehlivanın katıldığı 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı.

Murat Kaya  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

İstanbul

Bahçelievler'de mehteran takımı ve başpehlivanlardan oluşan kortej, belediye binasından, yağlı güreş etkinliğinin yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ne yürüyerek halkı selamladı. Bu korteje Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı.

Güreşleri'nin başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek ve finalisti İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala'nın da katılım sağladığı etkinlik alanında, başpehlivanlar Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel ve Faruk Akkoyun gibi önemli sporcular da kispet giydi.

Bahadır: "Yağlı güreş daha farklı"

Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu etkinlikle, en önemli geleneksel sporlardan biri olan yağlı güreşi, gençlere ve çocuklara hatırlatmayı, yaymayı ve unutturmamayı amaçladıklarını söyledi.

Bahadır, "Güreş zaten bizim ata sporumuz ama yağlı güreş daha farklı. Burada başpehlivanlarımız var, 400'e yakın güreşçimiz var, şampiyonlarımız var. Gençlerimize, çocuklarımıza burada örnek olsunlar, spor bilinci aşılasınlar. Sadece kas gelişmesi değil ruh gelişmesi de önemli. Er meydanında zeka var, kondisyon var ama birbirine saygı da var. Bunu öğrensinler istiyoruz. Bunu bugün burada yaşatacağız. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir güreş diliyorum." diye konuştu.

Bu etkinlikle Kırkpınar yolunda ilerlemeye çalıştıklarını ve geleneksel güreşi unutturmamaya çabaladıklarını kaydeden Bahadır, "Biz buraya 9 tane pehlivanla geldik. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi üniversitede okuyor, spor akademisi mezunu. Eskiden gıpta ederdik ya başka sporculara, bizim sporcularımız da artık böyle, gelişmeleri iyi. 'Burada iyi olan kazansın.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında, kura çekiminden sonra rakip olan güreşçiler kol bağladı.


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