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Teknoloji, Savunma sanayisi

STM, FPV dron sisteminin ilk tanıtım videosunu yayımladı

Taktik mini İHA alanında Türkiye'de öncü platformlar geliştiren STM, FPV dron sisteminin ilk tanıtım videosunu kamuoyuyla paylaştı.

Abdulkadir Günyol  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
STM, FPV dron sisteminin ilk tanıtım videosunu yayımladı

Istanbul

Şirketin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Hızlı ve Kararlı! #KaçışYok Devamı yakında…" ifadeleri yer aldı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şubat ayında Abu Dabi’de gerçekleştirilen NAVDEX 2025 Fuarı'nda, "Amacımız, hem FPV dronların maliyet etkinliğinden faydalanıp hem de sahip olduğumuz yüksek mühendislik tecrübesini kullanmak. STM olarak ortaya koyacağımız bu yeni ürünün hem saldırı hem de savunma amaçlı birçok farklı konfigürasyonda kullanılabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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