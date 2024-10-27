Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,486.20
BTC/USDT
67,582.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

SAHA EXPO 2024, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

Tolga Yanık  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
SAHA EXPO 2024, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul

SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı.

100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı.

Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer aldığı fuarda, yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda ürün sergilendi, 300'den fazla ürün tanıtım etkinliği yapıldı.

Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere ABD'den Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmalar fuarda yerli firma ve ziyaretçiler ile buluştu.

Fuar kapsamında 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti bulundu. SAHA EXPO 2024'ü farklı ülkelerden 26 bakan, 6 genelkurmay başkanı ziyaret etti.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği son teknolojiler ziyaretçilerle buluştu

SAHA EXPO'da Türk savunma sanayisinin geliştirdiği son teknolojiler ziyaretçilerle buluştu.

ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez fuarda sergilendi. HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 2024'te uygulamalı olarak gösterdi.

ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. STM, insansız otonom su altı platformu STM NETA 300'ü fuarda tanıttı. Ayrıca Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, ilk kez SAHA EXPO'da sergilendi.

Astech Defence, Gökkurt akıllı mühimmat ailesini ilk kez sergilerken, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY da fuarda katılımcılarla buluştu.

FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı Pars Alpha 8x8 de fuarda sergilenenler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de afetlere karşı bilinçlendirme seferberliği başlatıldı
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarıyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında yolcu rekoru
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

SAHA EXPO 2024, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

SAHA EXPO 2024, 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde

Bakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi

Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak
Milli Savunma Bakanı Güler: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda stratejik adımlar atmaktayız

Milli Savunma Bakanı Güler: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda stratejik adımlar atmaktayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet