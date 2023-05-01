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Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye havacılıkta seviye atlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirecek.

Göksel Yıldırım  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye havacılıkta seviye atlayacak Fotoğraf: Mehmet Kaman - AA

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan merkez yerleşkesinde bir kez daha vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda ismi açıklanan KAAN ile HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 gövde gösterisi gerçekleştirdi.

Program kapsamında HÜRJET ile taksi yapan "Milli Muharip Uçak"ın üzerinde KAAN yazdığı görüldü.

KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

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