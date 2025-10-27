Dolar
41.92
Euro
48.86
Altın
3,990.64
ETH/USDT
4,135.40
BTC/USDT
114,554.00
BIST 100
10,862.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Hücumbot'un ilk bloku kızağa alındı

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbot'umuz, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza güç katacak." ifadesini kullandı.

Firdevs Bulut Kartal  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Milli Hücumbot'un ilk bloku kızağa alındı

Ankara

Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk denizcilik tarihinde yeni bir dönüm noktasına imza attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Hücumbot Projesi kapsamında, üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle kızağa alındı.

Gemi inşasında kritik bir aşama olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsız savunma gücü yolculuğunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücumbot'umuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından ilk blokumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil, Türkiye’nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbot'umuz, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza güç katacak."

Milli Hücumbot'un yolculuğu

Proje kapsamında, SSB ile STM arasında ilk hücumbotun inşasına yönelik sözleşme 9 Eylül 2024 tarihinde imzalandı. İnşa süreci 2025 yılında başladı ve 8 Temmuz 2025'te ilk sac kesimi gerçekleştirildi. STM, Türkiye’nin Milli Hücumbot modelini ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıttı.

Milli Hücumbot, suüstü harbi görevlerinde uzun menzilli güdümlü mermilerle taarruz yapabilecek, fırkateyn ve helikopterlerle koordineli operasyon icra edebilecek. Gemi, yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle donatılırken, sığ sularda görev icra etme ve düşük radar iziyle görünmezlik avantajı sağlayacak. Mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla inşa edilecek.

Milli Hücumbot, 68 metre tam boya ve 9,3 metre azami ene sahip, yaklaşık 700 ton deplasmana ulaşabiliyor. Azami hızı 39+ knot olan Milli Hücumbot'un intikal hızı ise 20 knot seviyesine çıkabiliyor. Seyir menzili asgari 800 deniz mili olarak planlanan gemide 36 personel için yaşam alanı bulunuyor.

Gemi, 76 mm baş top, satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, yakın hava savunma sistemi, uzaktan kumandalı stabilize makineli silah sistemleri, chaff/dekoy sistemleri, savaş yönetim sistemi, 3B arama radarı, elektronik harp sistemi ve kızılötesi arama takip sistemiyle donatılacak. Ana tahrik sistemi dört dizel motor ve yönlendirilebilir su jetlerinden oluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
Sıfır Atık Vakfının, "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna duyuruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasa dışı bahis soruşturması derinleştirilerek sürdürülecek
TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi

Benzer haberler

Milli Hücumbot'un ilk bloku kızağa alındı

Milli Hücumbot'un ilk bloku kızağa alındı

STM'den milli vurucu İHA sistemi ALPAGU teslimatı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet