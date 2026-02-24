Dolar
43.86
Euro
51.72
Altın
5,174.02
ETH/USDT
1,821.10
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,076.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar KIZILELMA, EOTS Performans Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, EOTS Performans Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Bayraktar KIZILELMA, EOTS Performans Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bayraktar KIZILELMA, EOTS Performans Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı

Bayraktar KIZILELMA, EOTS Performans Test Uçuşu'nu başarıyla tamamladı

Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak

Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik kalkan

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet