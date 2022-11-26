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Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Sarp Özer   | 26.11.2022
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açıldı

Ankara

Bakanlar Akar ve Varank'ı açılış öncesi geldikleri ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Bakanlar Akar ve Varank'a, yeni nesil elektronik harp sistemi Koral 2'nin maketi takdim edildi. Daha sonra Akar ve Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği açılış öncesi fabrikadaki hazırlıkları inceledi, fabrikanın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan üç askerle birlikte şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Bakanlar Akar ve Varank, terörle mücadele operasyonlarının desteklenmesine önemli destek sağlayacak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında dünya genelinde çok önemli bir pazar payına sahip ASELSAN, bu alandaki üretimlerini ASELSAN Konya'ya aktardı.

Söz konusu alandaki tüm tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından yürütülecek.

ASELSAN Konya tarafından UKSS'ler dışında şu anda sözleşmeleri imzalanmış olarak yürütülen silah tasarım ve üretim projeleri bulunuyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilecek olan mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75mm'ye kadar namlu ve silah üretimi altyapısı bulunuyor.

ASELSAN Konya, ürettiği ve geliştirdiği silah ve silah sistemlerinin en güncel teknolojiler kullanılarak atışlı testlerinin yapılmasına yönelik 200 metre kapalı atış alanı altyapısına da sahip.

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