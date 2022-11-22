Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi grup, sağlık taraması için Nijer'e gitti
Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi grup, muayene ve sağlık taraması için Nijer'e gitti.
İstanbul
3 uzman doktor, 1 tıp fakültesi öğrencisi ve 3 dernek çalışanından oluşan sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.
Proje Koordinatörü Merve Büyükbayrak, uçuş öncesi gazetecilere Nijer'de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Nijer'de tıbbi şartların kötü olduğunu dile getiren Büyükbayrak, "Çatışmalar, yer değişiklikleri, salgınlardan dolayı birçok insan yardıma muhtaç durumda. Şu an 3 milyonun üzerinde insan mağdur. Bunun 2 milyonu çocuklardan oluşuyor. 492 bin çocuk yeterince beslenememekten mağdur. Dernek olarak 2006'dan beri Nijer'de faaliyet göstermekteyiz. Kadın doğum, beslenme, aile hekimliği, pediatri, göz sağlığı gibi birçok branşta medikal destek sağlıyoruz." diye konuştu.
Büyükbayrak, on gün boyunca Niamey şehrinde okul ve yetimhanelerdeki çocuklara yönelik göz ve genel sağlık taraması yapacaklarını söyledi.
Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ekip THY uçağıyla Niamey'e hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.