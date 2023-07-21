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Sağlık

Yanlış tanı, ABD'de yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor

ABD'de yayımlanan bir raporda, ülkede hastalara yanlış tanı konulmasının her yıl yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne veya kalıcı sakatlığına neden olduğu belirtildi.

Ekip  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Yanlış tanı, ABD'de yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD'deki doktorların koyduğu yanlış tanı, yılda ortalama 370 bin kişinin ölümüne ve 420 bin kişide beyin hasarı, körlük, uzuv veya organ kaybı ile kanser hücrelerinin diğer organlara yayılması gibi kalıcı sakatlıklara yol açıyor.

Tanıların en doğru şekilde konulması ve tıbbi hataların azaltılması adına çalışmalar yürüten Johns Hopkins Üniversitesine bağlı Armstrong Enstitüsü Hastalık Tanısı Araştırma Merkezi ve Harvard Tıp Kurumları Risk Yönetimi Vakfınca yürütülen çalışmada, daha önce yapılan araştırmalardan veriler incelendi. Buna göre, bazı hastalıkların hangi sıklıkta teşhis edilemediği ve tanı koyamama durumunun hangi sıklıkta ciddi hasara neden olduğuna bakıldı.

Araştırma sonucunda, ölüm ve kalıcı sakatlıkla sonuçlanan yanlış tanı konulan hastalıkların yüzde 40'ının, felç, kan zehirlenmesi, akciğer iltihaplanması, pıhtılaşma sonucu damar tıkanması ve akciğer kanseri olduğu kaydedildi.

En doğru şekilde tanı konulması üzerine çalışmalar yürüten Gordon ve Betty Moore Vakfı Program Direktörü Dr. Daniel Yang, yanlış tanının nedenleri arasında, doktorların hastanın hastalık geçmişini takip etmemesi ve belirtileri yanlış hastalıklarla ilişkilendirmesinin yanı sıra hastanelerin hastaları bekleme sırasında uzun süre tutmasının bulunduğunu belirtti.

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