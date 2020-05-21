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Sağlık

Uzmanından kalp ve damar hastalarına ramazan sonrası için uyarılar

Doç. Dr. Avcı, oruç tutan kalp ve damar hastalarının, ramazan sonrası kalorisi yüksek ve tuzlu gıdalar tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere neden olabildiği uyarısında bulundu.

Gökhan Yılmaz   | 21.05.2020
Uzmanından kalp ve damar hastalarına ramazan sonrası için uyarılar

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Avcı, oruç tutan ve yeme-içme ile uyku düzenlerinde birtakım değişiklikler meydana gelen kalp ve damar hastalarının, ramazan sonrası kalorisi yüksek ve tuzlu gıdalar tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere neden olabildiği uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp hastalığının sık karşılaşılan önemli bir hastalık grubu olduğunu belirterek beslenmenin de hastalığın gelişimini olumsuz etkileyen unsurlardan olduğunu söyledi. Ramazanda özellikle kalp-damar, şeker ve tansiyon hastalarının büyük kısmının oruç tutmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Avcı, oruç tutan hastaların ramazan boyunca yeme, içme ve uyku düzenlerinde birtakım değişiklikler meydana geldiğini anlattı.

Avcı, ramazanın sonlarına gelindiğine işaret ederek "Ramazandan sonra hastalarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Tekrar eski yemek düzenine dönüldüğünde özellikle de kalorisi yüksek ve tuzlu gıdalar tüketildiğinde hem tansiyon yükseklikleri hem de şeker ayarının bozulması gibi çok ciddi problemler meydana gelebiliyor. Bunların hepsi kalp hastalığıyla bağlantılı. Dolayısıyla tansiyonu ve şeker değerleri yükselen hastalıklarımızda da kalp-damar hastalıklarında şiddetlenme, alevlenme meydana geliyor." diye konuştu.

 "İlaç düzeninin tekrar ayarlanması gerekebilir"

Hastaların ilaç düzenlerini tekrar ayarlamaları gerekebileceğine dikkati çeken Avcı, "Ramazan ayı boyunca 16-17 saat süren oruç dönemi oluyor. Dolayısıyla biz ilaçlarımızı ayarlarken hastalarımızı buna göre ayarladık. Ramazan ayının bitmesiyle tekrar eski düzenimize geri dönüyoruz. Hastalarımızın ilaç kullanım şeklinde ya da dozlarında da değişiklik yapmak gerekebilir. O nedenle eski duruma döndüğümüzde en ufak bir sıkıntı, problem yaşadıklarında doktorlarıyla temasa geçmelerini öneriyoruz." ifadeleri kullandı.

Avcı, havaların ısınmasıyla su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak kalp-damar hastalarına bol sıvı tüketimi tavsiyesinde bulundu.

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