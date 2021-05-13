Euro
10.25
Dolar
8.50
BIST 100
1,441.33
Altın
1,810.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Çayyolu istikametinde yol denetimleri gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ediyor.
logo
Sağlık

Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan sağlık çalışanlarının eşleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Gökhan Zobar   | 13.05.2021
Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Edirne

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanı eşi Kemal Kılıç, AA muhabirine, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede aşının büyük öneme sahip olduğunu belirten Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bayramın ilk gününde randevumuzu aldık ve aşımızı olduk. Bir nevi bayram tatlısı gibi oldu. Bu süreçte sırası gelen herkesin aşı olması gerekli. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Bir başka sağlık çalışanının eşi İlkay Parti ise sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalıştığını dile getirdi.

Kendilerine bu hakkın tanınmasının ardından randevu alıp aşısını olduğunu aktaran Parti, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Kurallara uyarak salgını yeneceğiz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağlık çalışanlarının eşleri randevularını alarak aşılarını oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor
Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor
'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'
Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta
Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi

Benzer haberler

Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
Aşı olmakta kararsız kalanlar için eğitim programı yürütülmesi önerisi

Aşı olmakta kararsız kalanlar için eğitim programı yürütülmesi önerisi