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Sağlık

Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı

Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 29.08.2022
Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.

Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.

Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.

Kamuya dönüş için talepler gelmeye başladı

Öte yandan Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından kamuya dönüşe ilgi arttı.

Bakanlığa bu yöndeki talepleri içeren çok sayıda mesaj ve e-posta gönderildi.

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