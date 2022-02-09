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Sağlık

Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışan 54 yaşındaki Orhan Özcan, 32 yıl kullandığı sigarayı bıraktıktan sonra, zorlanarak çıktığı merdivenleri koşarak çıkmaya başladı.

Özgün Tiran   | 09.02.2022
Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı

Kırklareli

Teknisyen Özcan, bulunduğu çevrenin de etkisiyle 21 yaşında sigaraya başladı. Özcan, 32 yıl boyunca bağımlısı olduğu ve günde 2 paket kullandığı sigarayı, annesinin "lütfen bırak şu mereti, oğlum sağlığını düşün, kendini düşünmüyorsan bizi düşün" gibi sözlerinin etkisi ve iş yerinin merdivenlerini zorla çıkmasının ardından bırakmaya karar verdi.

Geçen yıl Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Danışmanlığına başvuran Özcan, gerekli tedavinin ardından sigarayı bıraktı.

Bir süre önce iş yerinin merdivenlerini çıkarken zorlanan Özcan, sigarayı bıraktıktan sonra işine hızlı adımlarla gidiyor.

Sigara içmenin pişmanlığını yaşıyor

Özcan, AA muhabirine, genç yaşta sigara kullanmaya başladığını, yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşadığını söyledi.

Kendisini kötü hissetmeye başladıktan sonra sigarayı bırakması gerektiğini anladığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Belirli bir yaşa geldikten sonra yürürken, merdiven çıkarken nefes darlığı olmaya başlamıştı. Uyku verimliliği yoktu, sabah kalkıyorsun ağzın çamur gibi, öyle etkileri olmuştu bana. Diyorum ki sigara keşke hiç hayatımda olmasaymış. Ben hep söylüyorum, yeğenlerim de var küçük, 'mümkün olduğunca sigaradan uzak durun, asla başlamayın, sigara ile hiç işiniz olmasın'. Bundan sonra kesinlikle içmem. Gördüm çünkü sigarayı bıraktıktan sonraki halimi. Önceden bir merdiven çıkarken nefes nefese kalıyordum, şu an merdivenlerden çok rahat çıkıyorum."

Özcan, sigarayı bıraktıktan sonra daha güzel uyuduğunu dile getirdi.

Evde annesiyle yaşadığını ve evlerinde sigara içilmediğini belirten Özcan, "Kahvehaneden ya da başka bir yerden geldiğim zaman direkt montumu balkona asardım. Üstümüz başımız sigara kokuyordu. Yatak, yorgan, yastık bunlar hep sigara kokuyordu ama şimdi çok rahatım. Annem kızıyordu. Balkonda içtiğim oluyordu, içme diye telkinde bulunuyordu ama şimdi o da mutlu." diye konuştu.

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