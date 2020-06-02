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Sağlık

SBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Şahiner: Koronavirüs sivrisineklerle bulaşmaz

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sivrisinekler aracılığıyla bulaşmadığı bildirildi.

Duygu Yener   | 02.06.2020
SBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Şahiner: Koronavirüs sivrisineklerle bulaşmaz

Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, havaların ısınması ve yaz mevsiminin gelmesiyle yeni tip koronavirüsün sivrisinekler aracılığıyla taşınabileceği endişesi oluştuğuna işaret etti. 

Her virüsün her canlıyı enfekte edemeyeceğini ve hastalık oluşturmayacağını bildiren Şahiner, kızamık ve su çiçeği gibi bazı virüslerin sadece insanlarda enfeksiyonlara neden olduğunu, bazı virüslerin ise hem insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara neden olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Şahiner, her virüsün her hayvanı enfekte edemeyeceğini vurgulayarak, "Bazı virüsler sivrisineklerle bulaşabilmektedir. Bunun iyi bilinen bir örneği ülkemizde enfeksiyonlara neden olan Batı Nil virüsüdür. Batı Nil virüsü, sivrisinekle bulaşan bir virüs olduğu halde insandan insana sivrisinek ısırığıyla bulaşmaz." dedi.

"Sivrisinekler koronavirüs için biyolojik vektör değil"

İnsan kanında çok kısa süre ve düşük miktarda virüs bulunduğunu dile getiren Şahiner, "Sivrisinekler biyolojik vektörü oldukları Batı Nil virüsünü bile insandan insana bulaştırmazlar. Bu nedenle kuşlar virüsün asıl konağıyken insanlar Batı Nil virüsü için son konak olarak tanımlanır." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Şahiner, koronavirüsün başlıca solunum yolu ile bulaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs, insanların kanında çok kısa süre ve solunum yolu ile dışkı örneklerine kıyasla, düşük miktarda bulunur. Sivrisinekler, koronavirüs için biyolojik vektör de değildir. Koronavirüs, sivrisineklerle bulaşmazlar. Sivrisinek mekanik vektör bile olsa bulaşma çok olası değil. Bu virüsün sivrisinek ısırığını bırakalım, kan transfüzyonu (kan bağışı) ile bulaşması ve enfeksiyon oluşturması bile beklenen bir durum değil. ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) göre, Kovid-19'un kan transfüzyonuyla bulaştığının bildirildiği bir rapor veya şüphelenilmiş bir vaka da yoktur. Son yirmi yılda (SARS ve MERS-CoV) ortaya çıkan diğer iki koronavirüs için de herhangi bir transfüzyon iletim vakası bildirilmemiş."

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