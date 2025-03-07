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Sağlık

Sağlık Bakanlığından yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Trabzon Şehir Hastanesinin zemin etüdü ve mühendislik hesapları yapılarak 4 bin 958 kazık ile ana kayaya soketlenerek inşa edildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Sağlık Bakanlığından yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 68 seviyelerinde devam ettiği belirtildi.

Hastanenin zemin etüdü ve mühendislik hesapları yapılıp 4 bin 958 kazık ile ana kayaya soketlenerek inşa edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazık boylarımız 35 metreye kadar ulaşmakta ve bu kazıklarda c30/37 sülfat katkılı beton kullanılmaktadır. Tamamlanan fore kazık imalatları, yükleme testlerine tabi tutulmuş ve bina yükünün bir buçuk katını dahi rahatlıkla taşımıştır. Buna ilaveten hastane binalarımız 762 adet deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilmektedir. Fore kazık ve sismik izolatör imalatları ile yapıda herhangi bir oturma ve çatlak riski ortadan kaldırılmıştır."

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