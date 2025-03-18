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Sağlık

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2,8 milyon hastaya evde sağlık hizmeti sundu

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelinde 2010-2024 yılları arasında 2 milyon 780 bin 50 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

Dilhan Türker Yıldız  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2,8 milyon hastaya evde sağlık hizmeti sundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı hastalıkları nedeniyle sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireyler, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden evlerinde yararlanabiliyor.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında Şubat 2010'dan 2024 yılının sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 hastaya evde sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Geçen yıl 81 ilde 780 hastanede 6 bin 349 personel ve 1631 ekip aracıyla evlere sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmeti 803 bin 963 hastanın ayağına götürülürken, ayda ortalama 138 bin 884 hasta takip edildi, evlere toplam 4 milyon 404 bin 726 ziyaret yapıldı.

Bu yıl ise toplam nüfusun ortalama binde 4'ünün evde sağlık hizmeti için hedef nüfus olarak belirlendiği duyuruldu.

​​​​​​​İhtiyaç duyanlar, "444 38 33" numaralı telefon hattı üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezine başvuruda bulunabiliyor.

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