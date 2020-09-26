Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.09.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar binin üzerine çıktı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirleri uygularsak influenza virüsünden de korunmuş oluruz

Tayland'dan Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusu

Tayland'dan Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusu
Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor

Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar