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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Zor Yıllar Sergisi"nin açılışında konuştu.
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin ele alındığını belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 27.12.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

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