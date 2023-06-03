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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan ilk değerlendirme: Aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan ilk değerlendirme: Aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."

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