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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe hastanesinin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 29.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek."

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