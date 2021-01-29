Sağlık Bakanı Koca: Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe hastanesinin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık alt yapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigâr olacak eserler devam edecek. pic.twitter.com/X3jyj5Nd7R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
"İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.