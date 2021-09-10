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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: PCR testleri öncesinde veliler bilgilendirilip onayları istenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Barış Gündoğan   | 10.09.2021
Sağlık Bakanı Koca: PCR testleri öncesinde veliler bilgilendirilip onayları istenecek

Ankara

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

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