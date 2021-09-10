Sağlık Bakanı Koca: PCR testleri öncesinde veliler bilgilendirilip onayları istenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.
Ankara
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.
OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2021
Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.