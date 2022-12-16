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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını belirterek "Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.12.2022
Sağlık Bakanı Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümüne ilişkin, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneğinden (EDD) 40'a yakın yönetici ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri katıldı.

Bakan Koca, burada yaptığı değerlendirmede, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri de yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber edip çözüme katkı sunacaklarını belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net, vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz." ifadesini kullandı.

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