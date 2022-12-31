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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetleri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl 27 ilde toplam yatak kapasiteleri 7 bin 345 olan birer hastane ve 81 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 630 yeni Aile Hekimliği Birimi'nin açıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 31.12.2022
Sağlık Bakanı Koca, 2022'de sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetleri paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de sağlık alanında hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerden bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlarına "Yeni yıla girerken kutlanmaya değer." notunu düşen Koca, "2022'de, 27 ilimizde birer hastane hizmete alındı. Toplam yatak sayıları 7 bin 345. 2022'de, 81 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 630 yeni Aile Hekimliği Birimi açıldı. 2022'nin sadece ilk 9 ayında 5 milyonun üzerinde kanser taraması yapıldı. 2022'de yaklaşık 2 milyon 156 bin kişiye evde sağlık hizmeti verildi." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bebek sahibi olunabilmesi için bir yıl önce başlatılan tarama programıyla evlilik öncesinde 527 bin 508 kişiye, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapıldığını belirten Koca, ülkeyi sağlık turizminde cazibe merkezi yapmayı amaçlayan "Health Türkiye" markasının lansmanının 30 Ekim'de yapıldığını anımsattı.

Koca, paylaşımında "2022'de 500'ü aşkın bilimsel projeye destek verilerek sağlıkta AR-GE yatırımı yapıldı. 2022'de Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi, 428 milyon liralık yatırım projesi ile resmi olarak başlatıldı." bilgilerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

"2023'te kutlanmaya değer çok şey yaşayın. Sağlık dolu, iyi seneler." temennisinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Hekimlerimizin, hemşire ve ebelerimizin, UMKE gönüllülerinin, 112 Acil çalışanlarının, tek tek sayamayacağım sağlık meslek gruplarının tüm mensuplarının, bu gece nöbette olan arkadaşlarımın, sağlık camiamızın yeni yılını kutluyorum. 2023, sağlıkta önceki yılları geride bırakacak."

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