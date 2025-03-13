Dolar
36.61
Euro
39.92
Altın
2,943.65
ETH/USDT
1,865.40
BTC/USDT
82,692.00
BIST 100
10,684.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Reçete yazdırmak isteyen hastalar acil servislerin verimliliğini düşürüyor

Hayati tehlikesi bulunan hastalara hızlı müdahale için kritik rol üstlenen acil servislerin, reçete ve rapor yazdırmak amacıyla yapılan başvurular nedeniyle verimliliğinin düştüğü ve bunun acil vakaların önünde engel oluşturabileceği bildirildi.

Dilhan Türker Yıldız  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Reçete yazdırmak isteyen hastalar acil servislerin verimliliğini düşürüyor Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, AA muhabirine, acil servislere reçete ve rapor yazdırmak amacıyla yapılan başvuruların, sağlık sistemiyle birlikte acil durum için gelen hastaları da etkilediğini söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesine erişkin, çocuk ve kadın doğum olmak üzere 3 farklı acilden başvuru aldıklarını ifade eden Çelik, hastanenin erişkin acil kısmında günde 1200 ila 1500 hastanın muayene edildiğini belirtti.

Acillere yapılan gereksiz başvuruların sistemi yavaşlattığına dikkati çeken Çelik, acile gelen her hastayı kabul ederek tedavisini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çelik, acil servislere yapılan gereksiz başvurulara ilişkin, şunları kaydetti:

"Acil servislere en çok reçete yazdırmak için başvuruyorlar. Sağlık okuryazarlığımız ne yazık ki az. Kronik hastalıkların takibi acil servislerde yapılmaz. Reçete yazdırmak için acil servislere gelmemek gerekiyor. Çok hafif solunum yolu enfeksiyonu gibi bir bulguda da yine acil servisi tercih etmemek gerekir. Kişiler şikayetlerinin çok basit olduğunu biliyor ama neden beklediğini anlamayabiliyor. Oysaki biz daha acil hastalar olduğunda onları öne alarak bu hastaları geriye atmış oluyoruz. İstirahat raporları da yine acil servislerde verilecek bir durum değildir. Kişiler, izni olmadığında aile hekimine veya polikliniğe başvurması gereken durumlar için de acil servise başvuruyor."

Ramazanda iftardan sonra acil servislerde yoğunluk yaşanıyor

Çelik, bazı hastaların, farklı doktora muayene olduktan sonra üst solunum yolu için reçetesine yazılan ilacı kullanmadan, halsizliğinin arttığı şikayetiyle yeniden acil servislere başvurduğunu söyledi.

Bu hastalara "Ben muayene etsem ben de aynı ilacı yazacaktım." dediğini aktaran Çelik, "Hastalar 'Bir serum bağlasaydık çok iyi olurdu.' diyor. Serum vermenin gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu durumları anlatırken bile çok vakit kaybediyoruz. Genç bir hasta, yiyip içmesinde bir problem yok, ağız yoluyla çok rahat beslenebilecek bir hastanın damar yolundan serum almasına gerek yok. Seruma koyacağımız ağrı kesiciyi tablet olarak da içebilir. İstirahat etmesini, 24 saat fırsat vermesi ve ilaçların etkinliğinin başlaması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin de bilgi veren Çelik, "Ramazanda iftardan sonra geç saate kadar yoğun bir kalabalık oluyor. Hastalar ramazanda hazımsızlık problemleri, migren atakları ve ilacını erteleme sebebiyle acil servislere geliyor." dedi.

Prof. Dr. Çelik, acil servislere gelen hastalara, şu uyarılarda bulundu:

"Acil servislerde herkes kendisinin acil durumu olduğunu düşünüyor, sırasını vermek istemiyor ama bu market, banka sırası değil. Önemli bir vaka geldiğinde onu önce almak zorundayız. O durumda hoşgörülü olup empati yapmaları gerekirken, 'Neden bekledim, neden sıramı aldı?' dediklerinde kalabalığın da stresini artırıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon 334 bin lira ceza kesildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli operasyonda 4 gözaltı
10 soruda siber vatanın korunmasında yeni dönemi başlatacak Siber Güvenlik Kanunu'nun merak edilenleri
İstanbul'un nüfusu merkez ilçelerde düşerken Beylikdüzü ile Esenyurt'ta artıyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Farklı coğrafyalardan öğrenciler, Türkiye’de ramazanı birlikte geçiriyor

Farklı coğrafyalardan öğrenciler, Türkiye’de ramazanı birlikte geçiriyor

Reçete yazdırmak isteyen hastalar acil servislerin verimliliğini düşürüyor

Palandöken'de iftar sonrası gece kayağının keyfini çıkarıyorlar

Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor

Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarını süslüyor
Türkiye Diyanet Vakfından Etiyopya'da 35 bin ihtiyaç sahibine ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfından Etiyopya'da 35 bin ihtiyaç sahibine ramazan yardımı
Akçakoca'nın geleneksel lezzeti Melengücceği tatlısı ramazanda da tercih ediliyor

Akçakoca'nın geleneksel lezzeti Melengücceği tatlısı ramazanda da tercih ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet