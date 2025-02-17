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DRON - Avcılar Tahtakale’de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Sağlık

Muğla Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatı verildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Muğla Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatı verildi

Ankara

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesiyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin, "Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir."

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