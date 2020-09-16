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Sağlık

'Mide asidi önleyici ilaç, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabilir' uyarısı

American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma ile mide asidi önleyici ilaç kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı ortaya kondu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 16.09.2020
'Mide asidi önleyici ilaç, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabilir' uyarısı

Ankara

Mide asidi önleyici ilaçların, Kovid-19'a yakanlanma riskini artırabileceği belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine, asit önleyici mide ilaçları ve Kovid-19 riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asit önleyici mide ilaçlarının, mide-bağırsak ülseri ve reflü tedavisinde, ağrı kesici ilişkili bağırsak çeperi hasarının önlenmesinde kullanıldığını anlatan Naharcı, "Ayrıca, helikobakter pylori (ülser-gastrik mikrobu) bakterisinin tedavi şemasında bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Naharcı, bu ilaçların toplumda kullanılma oranının yüksek olduğunu belirterek, kişide kemik kırıklarını artırabileceği, böbrek yetmezliği ile ilişkili olabileceği, vitamin B12 ve magnezyum emilimini azaltılabileceği, mide ve bağırsaklarda enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğine dair bilimsel yayınlar bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naharcı, "Bu ilaçlar, özellikle mide asit miktarını azaltarak, bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artırıyor, bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"Araştırmaya 50 binin üzerinde kişi katıldı"

Uluslarası tıp dergisinde bu ilaçların, Kovid-19 salgınındaki etkisine yönelik de yeni bir araştırma sonuçlarının yayımlandığını dile getiren Naharcı, "Ağustos 2020'de American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, toplumda yaşayan bireylerde asit önleyici ilaç kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskiyle ilişkisi değerlendirildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Naharcı, araştırmaya, 50 binin üzerinde kişinin katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma ile günde tek doz 'asit önleyici ilaç' kullanımı, Kovid-19 riskini iki katın üzerinde artırırken, iki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi. Sonuçlar, bu ilaçların kullanımının Kovid-19'a yakalanma riskiyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir."

Naharci, bu ilaçların mutlaka hekim bilgisi ile kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Bu nedenle sadece tespit edilmiş tıbbi bir neden varsa hekim kontrolünde ve en düşük etkin dozda kullanılmalarının gerekli olduğu araştırmacılar tarafından ifade edildi." dedi.

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