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Sağlık

MEB'in Hatay'da üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretilen ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı.

Lale Köklü Karagöz   | 16.04.2020
MEB'in Hatay'da üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz / AA

Hatay

MEB'in Hatay'da üretilen ilk solunum cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretilen ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı. ( Lale Köklü Karagöz - Anadolu Ajansı )


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretilen ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı.

Lisenin Müdürü Mahmut Birol Gezer, okulun atölyesindeki tanıtımda, çok büyük bir çalışmanın ve emeğin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli projesi doğrultusunda "Biz bize yeteriz" dediklerini ve 20 gündür gecelerini gündüzlerini kattıklarını belirten Gezer, şöyle devam etti:

"Sürekli çalıştık ve solunum cihazımızı, yani hastanelerde kullanılan ventilatör cihazımızı çalışır hale getirdik. Bu kapsamda öncelikle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakan yardımcımız Mahmut Özer ve genel müdürlerimize bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman tıkandıysak hemen haber gönderdik önümüzü açtılar. Yaklaşık 20 günlük bir çalışma sonucunda 3 değerli ürünü yaptık ve meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdik. Bütün dünyanın sorun çektiği ventilatör yani solunum cihazını üretmek için yola çıktık. Bu konuda yazılım ve otomasyon uzmanımız, elektronik öğretmenimiz Nurullah Sarı ile 20 günlük bir yolculuğa çıktık. Şu an bu ürünü çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Okullarına şehit adı verildiğini hatırlatan Gezer, ürünü çalıştırdıktan sonra ilk olarak şehidin annesini aradığını anlattı.

"Seri üretime geçmeye hazırlar"

Diğer bir ürünlerinin de otomatik ambu cihazı olduğunu belirten Gezer, bu cihazın özellikle yoğun bakımlarda hastanın MR'a görüntülemeye gidip gelirken veya ambulanslarda seyyar kullanılabilen bir ürün olduğunu aktardı.

Bu ürünün iki fonksiyonlu çalıştığını ifade eden Gezer, "Ürünümüz hem nefes sayısını hem de hastaya giden nefesin hacmini ayarlayabiliyor. Çok basit bir mekanizmaya sahip ürünümüz. İmal fiyatı çok düşük, bu ürünlerimizin tümünde özellikle otomatik ambu makinesi hemen seri üretime geçebiliriz. Solunum cihazında Sağlık Bakanlığından gerekli izin alıkdıktan ve şartlar sağlandıktan sonra hemen seri üretime geçmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Gezer, temassız ateş ölçer cihazı da yaptıklarını kaydetti.

Okulun Elektronik Öğretmeni Nurullah Sarı da solunumun cihazıyla ilgili detaylı teknik bilgiler verdi.


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