Euro
7.52
Dolar
6.82
BIST 100
105,470.50
Altın
1,724.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Akar: "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır"
logo
Sağlık, Koronavirüs

'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı

Çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, lösemi hastası çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilgili önemli bilgiler verdi.

Mustafa Çavuş   | 28.05.2020
'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı

Samsun


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak,  25-31 Mayıs Dünya Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığının bulaşma riskine karşı lösemili hastaların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lösemili bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçireceğine işaret eden Albayrak, hastalığın insandan insana bulaşması nedeniyle hasta kişiden lösemili hastaya ulaşma zincirinin kırılması gerektiğini vurguladı.

Lösemili çocukların hayatlarını koronavirüse karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğine dikkati çeken Albayrak, şu önerilerde bulundu:

"Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar, zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalı. Bu durum 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildiği zaman da devam etmelidir. Bulaşma riski yüksek olan toplu alanlardan uzak durmalıdırlar. Hastane gelişlerinde de herhangi bir sebeple bu alanları kullanmamaları gerekir."

Lösemili çocukların anne ve babasına da bu anlamda büyük görev düştüğünü belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Çocukla yakın temasta olan anne ve babanın bulaşma riski yüksek toplanma ve iş alanlarından mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Evde bu riskli alanlarda çalışması gereken kişiler varsa çocukla teması kesilmeli, bu mümkün değilse sosyal mesafeye dikkat edilerek temas en aza indirilmelidir. Hasta ve temas eden kişi mutlaka cerrahi maske kullanmalıdır. Hastalıklı kişilerin dokunma ihtimali bulunan kapı kolu, merdiven destekleri, asansör düğmeleri gibi yerler sabunlu suyla yıkanmalıdır. Yıkama yapılamayacak zamanlar için de alkollü dezenfektanlar bulundurulmalıdır. Başkalarına ait eşyaları ve çatal, bardak gibi yemek araçları da kesinlikle kullanılmamalıdır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak
Fransa'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak

Benzer haberler

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Fransa'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti
AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı

AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı
Pandeminin Çin-Batı ilişkilerine etkisi ve Türkiye

Pandeminin Çin-Batı ilişkilerine etkisi ve Türkiye