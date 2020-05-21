Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 248 artarak 56 bin 594'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 38 bin 876 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.