Euro
7.70
Dolar
7.11
BIST 100
98,578.15
Altın
1,718.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) sigarayı bırakmak için arayanların sayısında, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde artış oldu.

Lale Bildirici   | 08.05.2020
Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

İstanbul

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunan YEDAM, koronavirüs salgını sürecinde de görev yapmaya devam etti. 

YEDAM, son 15 günde, 6 bin 673'ü tütün, 602'si alkol, 801'i madde, 336'sı kumar ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili, toplam 8 bin 412 çağrı aldı. YEDAM'ı arayanların yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12'sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, salgın sürecinde yüzde 82'ye ulaştı. Aramalardaki artışta, Yeşilay'ın "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" kampanyası da etkili oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlere bakıldığında, yüzde 20'sinin 15-25, yüzde 35'inin 25-45 ve yüzde 45'inin 45-70 yaş aralığında olduğu görüldü. Büyük kısmı İstanbul'dan gelen çağrıları sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya izledi.

YEDAM'ın uzman ekibi, danışanları bilgilendirerek, haftalık takip aramalarıyla da bırakma sürecini izliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
Çin’de 1, Singapur’da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü

Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi

Kilis'e giriş ve çıkılara 3 gün kısıtlama getirildi

Kilis'e giriş ve çıkılara 3 gün kısıtlama getirildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti
Köy imamı gurbetteki köylülerin bahçesini sürüyor, üzüm asmalarını buduyor

Köy imamı gurbetteki köylülerin bahçesini sürüyor, üzüm asmalarını buduyor