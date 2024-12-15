Kalp yetmezliği hastaları "demir eksikliği" tedavisiyle destekleniyor
Kardiyoloji Uzmanı Tunca, "Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kalp yetmezliği hastası var. Demir eksikliği, kalp yetmezliğinde ölüm riskini artıran, hastanın semptomlarının kötüleşmesine yol açıp hayat kalitesini düşüren bir sorun." dedi.
Ankara
Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde hizmet sunan "demir eksikliği polikliniği", kalp yetmezliği hastalarının nefes darlığı gibi problemlerinin giderilmesi ve hastaların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilip tedavi edilmesinde aktif rol üstleniyor.
Kalp yetmezliğinde sıklıkla görülen demir eksikliği, tedavi edilmediğinde yürüme güçlüğü, nefes darlığı gibi semptomların kötüleşmesine ve hastaların evden çıkamaz hale gelmesine yol açıyor.
Bu sorunun çözümüne yönelik Etlik Şehir Hastanesi Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde oluşturulan özel poliklinik, demir eksikliği yaşayan kalp yetmezliği hastalarının farklı hastanelere gitmek zorunda kalmadan, tek bir merkezde bütüncül bakış açısıyla tedavi edilmesini sağlıyor.
Poliklinikte yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca, şunları söyledi:
"Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kalp yetmezliği hastası var. Anemi olmasa da demir eksikliği, kalp yetmezliğinde ölüm riskini artıran, hastanın semptomlarının kötüleşmesine yol açıp hayat kalitesini düşüren bir sorun. Bu nedenle medikal ve cihaz tedavilerinin yanında kalp yetmezliği hastalarına destek olarak demir tedavisinin verilmesi çok önemli. Polikliniği de hastalara bu konuda daha etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla açtık."
"Tedaviyle hastaların yaşam kalitesi de artıyor"
Kandaki "ferritin" düzeyi 100'ün altında olan kalp yetmezliği hastalarına demir tedavisini uyguladıklarını belirten Tunca, "Demir uygulamasını yarım saat içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu tedaviyle hastaların nefes darlığının giderilmesi, egzersiz kapasitesi, semptom kontrolü ve yaşam kalitesinde artış sağlanıyor. Hastaneye başvuru sıklıkları azalıyor." dedi.
Tunca, yaklaşık 1,5 yıldır hizmet veren poliklinikte 250 kalp yetmezliği hastasına demir eksikliği tedavisinin uygulandığını dile getirerek, Etlik Şehir Hastanesi Kalp Yetmezliği Merkezinde teknolojinin ve tıbbın sunduğu tüm imkanların kullanıldığını vurguladı.
"Kalp yetmezliği hastalarının üçte birinde demir eksikliğiyle karşılaşıyoruz"
Sağlıklı bireylerde tedavi edilmeyen demir eksikliğinin de kalp yetmezliğine yol açabileceğini ancak bunun çok nadir ve düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Tunca, "Daha çok kalp yetmezliği hastalarında demir eksikliğini görüyoruz. Kalp yetmezliği hastalarının üçte birinde demir eksikliğiyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Poliklinikte demir tedavisi gören kalp yetmezliği hastalarından 80 yaşındaki Abbas Kıran'ın durumuna ilişkin de bilgi veren Tunca, şunları kaydetti:
"Abbas amcamız bize yaklaşık 9 ay önce başvurdu. Hastamızın kalp yetmezliği mevcut, daha önce anjiyo ve stent uygulaması yapılmıştı. Hastamıza uygun medikal tedaviye başladık ancak kalp performansında toparlanma görmediğimiz için kalp pili uygulamasını yaptık. Bu şekilde Abbas amcanın kalp performansını yüzde 30'lardan 50'lere çıkarmaya başladık. Ancak sonrasındaki takiplerinde nefes darlığı, yorgunluk yaşadığını tespit ettiğimiz hastamızın ferritin seviyesinin düşük olduğunu gördük. Hastamıza demir tedavisi uyguladık ve yaklaşık 1 ay içerisinde semptomatik olarak rahatladığını gözlemledik."
"Artık merdivenleri çok rahat şekilde, tıkır tıkır çıkıyorum"
Demir tedavisinin kendisini çok rahatlattığını ifade eden kalp yetmezliği hastası Abbas Kıran da hastane doktorları ve çalışanlarına teşekkür etti.
Kalp pili uygulaması ve ardından yapılan demir tedavisinden önce yürüyemediğini, merdiven çıkamadığını anlatan Kıran, şöyle devam etti:
"Benim evim asansörsüz, beşinci katta oturuyorum. Eskiden merdivenleri iki, üç sefer dinlenerek çıkabilirdim. Artık merdivenleri tek seferde, çok rahat şekilde tıkır tıkır çıkıyorum. Çok rahatladım. Her sabah bir saat kesintisiz yürüyüş yapıyorum. Daha önce doğru dürüst yürüyemiyordum. Sağ olsunlar, burada tüm tedavilerimiz bir arada uygulanıyor. Demir eksikliğim de tek seferlik tedaviyle toparlandı. Beni tekrar yaşama döndürdüler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.