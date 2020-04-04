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Sağlık

Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı

Japonya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.04.2020
Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı

Ankara

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, bir Japon firmasınca geliştirilen grip ilacı Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.

Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da Kovid-19'a yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi.

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