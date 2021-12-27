İstanbul'da ücretsiz SMA taraması yapılmaya başlandı
İstanbul'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılmaya başlandı.
İstanbul
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.
Bağcılar 30. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.
Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.
SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.