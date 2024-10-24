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Sağlık

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru güncellendi

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak belirlendi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İlaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru güncellendi

Ankara

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, ilgili kararın fiyatların belirlenmesine ilişkin 2'nci maddesine "Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanır." fıkrası eklendi.

Karar kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak güncellendi.

Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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