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Sağlık

Gizemli hepatit vakalarına 'adeno-ilişkili virüsün' neden olduğu öne sürüldü

Bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan ve son aylarda dünyada yayılma gösteren gizemli hepatit enfeksiyonlarına, adeno-ilişkili virüsün sebep olduğunu iddia etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.07.2022
Gizemli hepatit vakalarına 'adeno-ilişkili virüsün' neden olduğu öne sürüldü

Cenevre

Politico Europe sitesinde yayımlanan bir haberde, İngiliz bilim insanlarının şimdiye kadar inceledikleri gizemli hepatit vaka örneklerinde yeni bir virüs tespit ettikleri bildirildi.

İncelenen vakaların yüzde 96'sında, enfeksiyona yol açan yeni bir virüsün bulunduğu ve araştırmacılara göre bunun adeno-ilişkili virüs 2 (AAV2) olduğu kaydedildi.

Tek iplikçikli DNA virüsü ailesinden olan AAV2'nin, gizemli hepatit enfeksiyonuna tek başına veya başka bir virüse yardım ederek yol açtığı ihtimalleri üzerinde duruldu.

Kovid-19 ile alakası yok

Siteye konuşan Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi klinik profesörü ve danışmanı Emma Thomson, gizemli hepatit virüsünün nedeninin büyük oranda AAV2 olduğu görüşünü savundu.

Thomson, "hepatit vakalarının Kovid-19 ile alakasının neredeyse hiç mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

AAV2'nin genellikle 10 yaşındaki kişilere bulaştığını belirten Thomson, bu virüsün normalde insan hastalıklarına yol açmadığının altını çizdi.

35 ülkede 1000'in üzerinde vaka var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.

Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Kovid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.

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